Туркменскому лидеру продолжают поступать поздравительные послания

АШХАБАД, 8 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова продолжают поступать поздравления от зарубежных коллег и партнеров по случаю празднования Нового года.

Так, свои поздравления направили премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй, Президент Республики Судан Омар Хассан Ахмед Аль-Башир, Президент Украины Петр Порошенко.

ИП "ТУРКМЕНинформ"