Пакистан сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с отбывающим из Ашхабада в связи с истечением срока своего пребывания на посту Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Абдулом Маликом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-пакистанского диалога, приоритетными направлениями которого были названы политика, торговля и экономика, энергетика, культурно-гуманитарная сферы.

Абдул Малик был аккредитован в Туркменистане в мае 2015 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"