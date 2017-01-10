Глава государства заслушал отчеты руководителей силовых ведомств

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел первое в наступившем году заседание Государственного совета безопасности, которое было посвящено отчетам глав военных и правоохранительных органов страны о деятельности вверенных им ведомств за 2016 год.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам обеспечения безопасности в ходе предстоящих в текущем году в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, усиления работы таможенных и пограничных служб, антинаркотического ведомства, а также совершенствования судейской системы страны.

Также туркменский лидер подписал распоряжение о присвоении государственных наград группе отличившихся сотрудников силовых ведомств в преддверии празднования годовщины со дня образования Вооруженных Сил Туркменистана и Дня защитников Отечества.

Кроме того, глава государства своим указом учредил боевые знамена новых воинских частей, созданных с целью совершенствования структуры Вооруженных Сил Туркменистана.

Данные знамена глава государства передал командирам новых воинских частей в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в тот же день в Центральном доме офицеров и в Военном институте Министерства обороны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"