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Подготовка к Азиаде-2017 вышла на новый виток
11.01.2017 12:18

АШХАБАД, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю того, что до Азиатских игр 2017 года в Ашхабаде осталось 250 дней.

В поздравлении Президента говорится:

"Это событие, предвещающее приближение международного спортивного праздника - 5-х Азиатских игр, вызывает всеобщий духовный подъем, воспитывает чувство единения и сплоченности. Эта знаковая веха совпала с первым днем успешного продолжения конного пробега в честь Азиады-2017 по территории Лебапского велаята.

Беспрецедентная конная эстафета по случаю начала 500-дневного отсчета до 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам стартовала в древней Нисе, признанной ЮНЕСКО неотъемлемой частью общечеловеческой цивилизации. Данный факт – наглядное подтверждение особого внимания государства к популяризации в международном сообществе нашей многотысячелетней истории и самобытной культуры, продвижению гуманитарного диалога во имя мира и укрепления дружественных отношений.

Мы рассматриваем физкультуру и спорт как мощный ресурс, консолидирующий общество, вдохновляющий наших соотечественников на выдающиеся свершения. Руководствуясь этой целью, были приняты государственные программы развития и поддержки физкультуры и спорта, подготовки атлетов высокого класса, дан старт комплексным реформам. В рамках реализации национальных программ и масштабных преобразований направляются значительные объемы инвестиций на решение этих задач и активизацию массового физкультурно-оздоровительного движения.

5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде, превратившемся в один из красивейших, комфортных и благоустроенных городов Азиатского региона. Игры ярко продемонстрируют прекрасный, неповторимый облик нашей суверенной нейтральной Отчизны – края здоровья и воодушевленности, ее открытость миру, готовность к активному и продуктивному сотрудничеству по всему спектру направлений, многовековую самобытную культуру, национальные ценности, радушие и гостеприимство туркменского народа.

Мы абсолютно уверены, что 5-е Азиатские игры станут огромным вкладом в развитие олимпийского движения, укрепление всеобщего мира и взаимопонимания".

В этот же день туркменский лидер провел серию тренировок и ознакомился с ходом обустройства Олимпийского городка в Ашхабаде, а также посетил центр автоспорта.

Знаменательной дате было приурочено и проведение оздоровительной акции во всех ведомствах и учреждениях страны, где прошла производственная гимнастика. Кроме того, в этот день проходящий в стране масштабный конный пробег в честь Азиады прибыл в Лебапский велаят.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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