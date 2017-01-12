Глава Туркменистана провел встречу с послом Пакистана

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января отбывающий из Ашхабада Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Абдул Малик был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили ход реализации существующих двусторонних договоренностей и перспективы дальнейшего развития туркмено-пакистанского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"