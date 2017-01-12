Новый координатор ООН приступает к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыла для вступления в должность вновь назначенный Постоянный координатор Организации Объединенных Наций (в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла) Елена Панова.

9 января она посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана, а 11 января ее принял Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и культурно-гуманитарного развития.

Е.Панова сменит на посту Джасинту Баррис и будет совмещать должности Постоянного координатора Организации Объединённых Наций, Постоянного представителя Программы развития ООН и Представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"