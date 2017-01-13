Утвержден порядок аккредитации на Азиатские игры-2017

АШХАБАД, 13 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление, которым определяется порядок оформления и выдачи аккредитационных удостоверений в период организации и проведения предстоящих в текущем году в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также образец аккредитационного удостоверения.

Постановление выпущено в рамках исполнения Закона Туркменистана "Об организации и проведении в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в городе Ашхабаде" и в целях максимального освещения предстоящих игр.

ИП "ТУРКМЕНинформ"