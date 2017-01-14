В Туркменистане определили лучший этрап 2016 года

АШХАБАД, 14 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане подведены итоги ежегодного конкурса на звание лучшего этрапа страны по социальным, экономическим и культурным показателям, которые включают эффективность выполнения государственных планов и программ, уровень наркомании и преступности в регионе, а также выполнение договорных обязательств по сбору хлопчатника и пшеницы.

По итогам минувшего года лучшим этрапом был объявлен Фарабский этрап Лебапского велаята, хякимлику которого будет выделена традиционная премия в размере 1 миллиона долларов США.

Конкурс на самый передовой этрап был учрежден в апреле 2013 года в соответствии с распоряжением главы государства в целях успешной реализации "Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2012-2016 годы", устойчивого развития регионов, стимулирования создания производств с современными технологиями.

В состязании принимают участие этрапы, а также города с правами этрапов. Победитель определяется специальной комиссией под руководством Национального центра профсоюзов Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"