Подведены итоги 2016 года

АШХАБАД, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание правительства, на котором были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей об основных показателях развития национальной экономики и социальной сферы страны в 2016 году.

В частности, было озвучено, что рост ВВП Туркменистана в сравнении с 2015 годом составил 106,2 процента. Рост промышленности составил 101,2 процента, строительства – 104,4 процента, транспортно-коммуникационная сфера –110,5 процента, торговли– 114,3 процента, сельского хозяйства – 111,6 процента, сферы услуг – 110 процентов. При этом объем импорта по соотношению к ВВП в период за январь-ноябрь 2015 года составлял 38,8 процента, а за соответствующий период 2016 года снизился на 36,8 процента. В перспективе доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет обеспечена на уровне 47,4 процента.

Исполнение доходной части Государственного бюджета составило 102 процента, расходной – 86,5 процента. За отчетный период более 80 процентов бюджетных средств было направлено на финансирование социальной сферы.

Объем производства продукции в промышленной отрасли достиг 59,4 миллиарда манатов, из которых 53 процента приходится на предприятия негосударственного сектора.

В рамках реализации "Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года" было освоено инвестиций на 2436,1 миллиона манатов.

В рамках выполнения "Государственной программы приватизации в Туркменистане предприятий и объектов государственной собственности на 2013-2016 годы" за минувший год было приватизировано 30 объектов.

По линии сельского хозяйства и АПК в стране выращено 1604,5 тысяч тонн зерна, сдано урожая хлопка в объеме 1 миллиона 71 тысячи тонн. Почти в 2 раза больше, чем в 2015 году, собрано риса, картофеля – на 31,1 процента, бахчевых культур – на 13,6 процента, овощной продукции – на 7 процентов. В целом по агропромышленному комплексу темп роста объемов производства продукции, выполненных работ и услуг достиг 104,9 процента. При этом по Министерству сельского и водного хозяйства этот показатель составил 106,1 процента, Государственному комитету Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам – 113,2 процента, Государственному объединению пищевой промышленности – 100,5 процента, Государственному объединению "Туркмен атлары" – 125,6 процента.

Также прозвучали отчеты руководителей, курирующих ведомства транспорта и связи, банков и финансов, внутренней и внешней торговли, ТЭК, строительства, текстильной индустрии, внешней политики, науки, образования, здравоохранения, спорта, национального парламента и других, были заслушаны доклады о ходе подготовки к 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, а также глава государства провел ряд кадровых назначений и выступил с программной речью, в которой обозначил основные задачи и направления развития страны в 2017 году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"