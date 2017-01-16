Глава Туркменистана произвел изменения в руководящем аппарате страны

АШХАБАД, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором провел ряд кадровых назначений.

В частности, решением главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд) Чарыев Оразмухаммет Атаджанович одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Палестина.

Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) Реджепов Бердимырат будет совмещать должность с работой Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Израиль.

В соответствии с указом Президента в Туркменистане вводится должность Государственного министра Туркменистана, им является председатель Государственного концерна "Turkmengaz", которым был назначен прежний заместитель главы концерна Максат Бабаев.

Новым министром коммунального хозяйства Туркменистана стал Мыратнияз Абилов.

Новым хякимом города Ашхабада был назначен Шамухаммет Дурдылыев, ранее являвшийся заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, управляющим делами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана.

Также сменился глава администрации Балканского велаята, им стал Сатлык Сатлыков.

Новым управделами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана стал Мамметнияз Нурмаммедов.

Новыми членами правительства стали Дадебай Амангелдиев и Байрам Аннамередов.

Укаазами главы государства были назначены Маметныяз Аннасейидов - хякимом Халачского этрапа Лебапского велаята, Акмырат Джомартов - хякимом города Магданлы Лебапского велаята, Мурадназар Гайипов - хякимом этрапа Атамырат Лебапского велаята, Мырат Чарыев - хякимом этрапа Довлетли Лебапского велаята, Агаджан Бекмырадов - хякимом Векильбазарского этрапа Марыйского велаята, а Мердан Гандымов - хякимом Огузханского этрапа Марыйского велаята.