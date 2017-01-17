Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Бишкеком

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву с выражением соболезнований по случаю крушения грузового самолета "Боинг-747" под Бишкеком, где в результате трагедии погибло множество людей.

В своем послании глава Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"