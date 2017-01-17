Глава Туркменистана находится с рабочим визитом в Балканском велаяте

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отбыл с рабочей поездкой в Балканский велаят, предпринятой с целью ознакомления с текущим положением дел в регионе и ходом строительства объектов экономического назначения.

В рамках визита туркменский лидер провел рабочее совещание с руководителями сферы ТЭК, проинспектировал ход строительства завода по производству карбамида мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн карбамида в год в Гарабогазе, газохимического комплекса по переработке природного газа и производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы, а также посетил строящийся Международный морской порт в Туркменбаши.

ИП "ТУРКМЕНинформ"