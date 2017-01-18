Новый посол КНДР в Туркменистане приступает к своим обязанностям

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики (с резиденцией в Москве) Ким Хен Чжун прибыл в Ашхабад для вступления в должность.

17 января новый глава северокорейской дипмиссии посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, а также вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой, принявшей их по поручению главы государства.

В ходе проведенных встреч посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, деятельностью национального парламента, а также состоялось обсуждение вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"