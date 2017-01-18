Туркменский лидер завершил поездку в Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил рабочую поездку в Балканский велаят.

Перед возвращением в Ашхабад глава государства ознакомился с ходом строительства в Авазе нового современного спортивного комплекса для Министерства промышленности Туркменистана и посетил морскую пограничную заставу "Хазар", где осмотрел созданные условия для работы пограничников и пообщался с военнослужащими.

ИП "ТУРКМЕНинформ"