В президентских выборах в Туркменистане примут участие 9 кандидатов

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января в Туркменистане завершилось выдвижение кандидатов для участия в предстоящих в феврале выборах на пост главы государства.

В настоящее время для участия в выборах свою кандидатуру выдвинули 9 человек.

От Демократической партии страны на пост главы государства претендует действующий Президент Туркменистана Г.М.Бердымухаммедов; от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Б.Аталыев; от Аграрной партии – председатель Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Д.Оразов.

Кроме того, 6 кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан: заместитель хякима Марыйского велаята Дж.Аннаев; директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Р.Дурдыев; заместитель хякима Дашогузского велаята М.Гурбанов; начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята С.Джелилов; генеральный директор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Государственного концерна "Туркменхимия" С.Нурнепесов, заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности М.Аннанепесов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"