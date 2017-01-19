Глава КНДР направил послание Президенту Туркменистана

АШХАБАД, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову поступило послание от Председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В послании говорится:

"Адресую Вам и Вашему народу теплые поздравления по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Туркменистаном. Выражаю уверенность, что сложившиеся за многие годы отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и в дальнейшем конструктивно развиваться в соответствии с принципами самостоятельности, мира и дружбы в интересах наших народов. Желаю успехов в Вашей ответственной работе".

ИП "ТУРКМЕНинформ"