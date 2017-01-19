Туркменский лидер отправился в Марыйский велаят

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отбыл с рабочей поездкой в Марыйский велаят, чтобы ознакомиться с текущим положением дел в регионе.

По прибытии на место назначения глава государства провел рабочее совещание, в ходе которого хякимы, члены правительства и ответственные руководители отчитались о проводимой деятельности по развитию в велаяте сельского хозяйства, ТЭК, промышленной, экономической, социальной и культурной инфраструктуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"