В Ашхабаде прошла пресс-конференция по подготовке к Азиатским играм-2017

АШХАБАД, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 января в Ашхабаде в Олимпийском городке была проведена пресс-конференция, посвященная комплексным вопросам подготовки к предстоящим в сентябре в столице Туркменистана 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел Туркменистана, Государственным комитетом Туркменистана по спорту, Исполнительным комитетом по подготовке 5-х Азиатских игр и Национальным Олимпийским комитетом Туркменистана, приняли участие представители Исполкома Азиады-2017, Национального олимпийского комитета, Государственного комитета по спорту, национальных СМИ и зарубежные эксперты по вопросам организации международных спортивных форумов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"