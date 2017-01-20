Глава Туркменистана посетил Марыйскую ГЭС

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, находящийся с рабочим визитом в Марыйском велаяте, посетил Марыйскую государственную электростанцию.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом строительства комбинированной парогазовой электростанции, которая будет первым в стране объектом такого типа.

Мощность новой электростанции составит 1574 МВт, производство вырабатываемой ею электроэнергии - 12,6 миллиарда кВт/часов в год, ее использование позволит сократить количество выбросов углекислого газа в 2-3 раза.

По завершении осмотра глава государства вернулся в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"