Туркменская делегация вернулась из Малайзии

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана завершила визит в Малайзию, где 19 января в Куала-Лумпуре состоялась внеочередная сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На повестку дня встречи был вынесен вопрос о мусульманском меньшинстве Рохинья в Мьянме.

Кроме того, в рамках пребывания в столице Малайзии туркменская делегация провела встречу с главой МИД этой страны Анифах Аманом по вопросам развития туркмено-малайзийского сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"