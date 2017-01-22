Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия было проанализировано текущее положение дел в сельском хозяйстве, внешнеполитической, банковско-финансовой, топливно-энергетической, промышленной, телекоммуникационной и других сферах, рассмотрен ход реализации градостроительной программы в Ашхабаде и подготовки к предстоящим в сентябре 5-м Азиатским играм.

В завершение встречи глава государства подписал проект Концепции по председательству Туркменистана в Международном фонде спасения Арала на период с 2017 по 2019 годы и проект Положения об Исполнительном комитете Международного фонда, а также утвердил состав совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с туркменской стороны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"