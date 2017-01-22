В Лозанне рассмотрен ход подготовки к Азиаде-2017

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне была проведена встреча делегации Туркменистана с президентом МОК Томасом Бахом.

В ходе встречи был обсужден ход готовности объектов ашхабадского Олимпийского городка и общая подготовка к предстоящим 17-27 сентября 5-м Азиатским играм в туркменской столице, а также глава МОК был приглашен принять участие в торжествах по случаю игр в Ашхабаде в качестве почетного гостя.

ИП "ТУРКМЕНинформ"