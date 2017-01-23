Туркменский лидер направил соболезнования главам Индии, Пакистана и Венгрии

АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Президенту Республики Индия Пранабу Мукерджи и премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди, Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Навазу Шарифу, а также Президенту Венгерской Республики Яношу Адеру с выражением соболезнований по случаю трагедий в этих странах, унесших на минувшей неделе множество человеческих жизней.

В своих посланиях глава Туркменистана передал от всего туркменского народа и себя лично слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что железнодорожная катастрофа в индийском штате Андхра-Прадеш унесла в ночь на воскресенье жизни более 40 человек, в тот же день в результате теракта в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибло 25 человек, а автобусная авария в Вероне (Италия) стала причиной гибели 16 венгерских школьников.

ИП "ТУРКМЕНинформ"