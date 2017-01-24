Туркменский лидер вернулся из рабочей поездки по Лебапскому велаяту

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22-23 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочий визит в Лебапский велаят, предпринятый с целью ознакомления с социально-экономическим положением дел в регионе.

22 января по прибытии в Туркменабат глава государства провел комплексное рабочее совещание правительства, повестка дня которого охватывала рассмотрение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития в велаяте таких сфер национальной экономики, как промышленность, сельское хозяйство, транспортно-коммуникационная сфера, инфраструктура, торговля, а также социальной сферы и улучшения условий жизни населения.

Во второй день поездки туркменский лидер посетил строительные площадки крупнейшей в Центральной Азии многопрофильной больницы в Туркменабате, нового аэропорта велаятского центра, осмотрел с борта вертолета другие строящиеся объекты социального и экономического назначения и ход работ по благоустройству Туркменабата, после чего возвратился в столицу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"