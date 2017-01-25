Позиция МИД Туркменистана по строительству железной дороги Таджикистан-Узбекистан-Россия

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января внешнеполитическое ведомство Туркменистана распространило официальное заявление, касающееся строительства железной дороги Таджикистан-Узбекистан-Россия в обход Туркменистана.

В заявлении говорится:

"24 января таджикским информационным агентством "Авеста" было распространено сообщение заместителя начальника ГУП "Таджикская железная дорога" Усмона Каландарова, в соответствии с которым таджикская сторона обсуждает вопрос об открытии железнодорожного сообщения через Узбекистан в Россию в обход Туркменистана.



В связи с этим Министерство иностранных дел Туркменистана выражает крайнее непонимание туркменской стороны подобного рода заявлениями официальных лиц Таджикистана.



Основываясь на традиционно дружеских туркмено-таджикских связях, Туркменистан инициировал ряд конкретных проектов с участием Таджикистана, нацеленных на дальнейшее расширение сотрудничества между двумя государствами в транспортно-коммуникационной сфере. По мнению туркменской стороны эффективная деятельность двух соседних стран в данной области могла бы способствовать развитию экономическому партнерству в регионе, созданию новых возможностей для укрепления транспортно-транзитного потенциала в Азии.



Однако высказывания одного из руководителей таджикского железнодорожного ведомства не способствуют практической реализации вышеуказанных целей. Говоря о прокладке нового железнодорожного маршрута "минуя Туркменистан", высокопоставленный чиновник забывает о договоренностях, достигнутых на высшем государственном уровне, согласно которым Туркменистан и Таджикистан намерены в ближайшие годы активизировать взаимодействие в области железнодорожного транспорта посредством увеличения объемов перевозок грузов и пассажиров из Таджикистана через территорию Туркменистана в третьи страны. Помимо этого, в планах туркмено-таджикского сотрудничества имеется ряд предложений по строительству новых железнодорожных магистралей. Среди них ключевое место занимает железная дорога Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, первый этап которой сдан в эксплуатацию туркменскими железнодорожниками в ноябре прошлого года.



Туркменская сторона расценивает заявление господина Усмона Каландарова неэтичным также и с гуманитарной точки зрения. Известно, что в сложные периоды для дружественной соседней страны, Туркменистан всегда оказывал помощь братскому таджикскому народу. Именно по железнодорожным маршрутам, соединяющим оба государства, туркменская сторона неоднократно направляла гуманитарные грузы, необходимые для нужд людей, пострадавших в результате стихийных бедствий или оказавшихся в не простых ситуациях в связи с аномальными климатическими явлениями. Будучи братским государством, Туркменистан и впредь будет предоставлять свою поддержку таджикскому народу.



Исходя из вышеизложенного Министерство иностранных дел Туркменистана рассчитывает, что таджикская сторона внимательно и со всей ответственностью рассмотрит вопрос о недопустимости заявлений недружественного характера таджикских официальных лиц".

ИП "ТУРКМЕНинформ"