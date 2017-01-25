Новый посол Таджикистана прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Фаррух Хомиддин Шарифзода, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и был принят Президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

До Фарруха Хомиддина Шарифзода послом Таджикистана в Ашхабаде являлся Махмуджон Собиров (с апреля 2014 года).

ИП "ТУРКМЕНинформ"