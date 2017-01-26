Туркменский лидер провел встречу с главой делегации Узбекистана

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад первым вице-премьером, председателем правления АО "Узбекистан темир йуллари" Ачилбаем Раматовым.

В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-узбекского сотрудничества по всему спектру направлений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"