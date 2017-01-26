Визит представительной делегации Узбекистана в Ашхабад

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с рабочим визитом представительная делегация правительственных и деловых кругов Республики Узбекистан во главе с первым вице-премьером, председателем правления АО "Узбекистан темир йуллари" Ачилбаем Раматовым.

25 января делегация приняла участие в 13-м заседании совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и очередном раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих стран, а также провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе встреч стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика и взаимодействие в рамках международных организаций, торговля и экономика, ТЭК, промышленность, транспорт и коммуникации, машиностроение, сельское и водное хозяйство, здравоохранение, спорт, туризм, наука, образование, культура, экология.

ИП "ТУРКМЕНинформ"