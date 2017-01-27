Глава государства поздравил военнослужащих

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к сотрудникам Вооруженных Сил страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении Президента говорится:

"Этот праздник символизирует заботу, безграничное уважение и огромное доверие государства к своим Вооруженным Силам. Проведенный в честь 25-летия независимости Туркменистана торжественный военный парад еще раз продемонстрировал миру высокую обороноспособность и боевой потенциал национальной армии. Вы сумели продемонстрировать свое растущее военное мастерство и неизменную готовность к защите независимости нашего государства.



В соответствии с Военной доктриной, носящей оборонительный характер, основной целью Вооруженных Сил Туркменистана и других войск является обеспечение гарантированной защиты Туркменского государства, обусловленной национальными интересами и военной безопасностью.



Новая Военная доктрина, разработанная в целях укрепления обороноспособности Отчизны, не направлена против какого бы то ни было государства мира. В ней нашли отражение древние традиции туркменского народа – поддержание добрососедства, миролюбие, налаживание взаимовыгодных и равноправных отношений со странами-соседями, невмешательство во внутренние дела любого государства, неприменение силы при решении тех или иных вопросов. Политика Туркменистана нацелена на обеспечение свободной, мирной и счастливой жизни народа.



В рамках успешно проводимой масштабной военной реформы в стране сформировалось новое поколение национальных кадров. Планомерно улучшаются социально-бытовые условия жизни военнослужащих и членов их семей.



Государство и впредь будет уделять повышенное внимание укреплению и модернизации материально-технической базы Вооруженных Сил, подготовке кадровых военных, созданию необходимых условий для их достойной службы, а также жизни в домах повышенной комфортности.



В Год здоровья и воодушевленности, когда будут проводиться 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, на вас возлагаются важные и ответственные обязанности. Уверен, что вы с честью справитесь с ними и внесете достойный вклад в успешную организацию Игр".

ИП "ТУРКМЕНинформ"