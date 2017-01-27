Президент совершил рабочую поездку в Дашогузский велаят

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов предпринял рабочую поездку в Дашогузский велаят, чтобы ознакомиться с текущим положением дел в регионе.

В ходе визита глава государства ознакомился с выставкой сельскохозяйственной продукции и посетил ряд дайханских объединений, где пообщался с земледельцами, а также провел рабочее совещание с руководством велаята по актуальным вопросам жизни дашогузцев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"