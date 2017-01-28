Туркменский лидер поздравил нового главу Австрии

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Федеральному Президенту Республики Австрия Александру Ван дер Беллену с поздравлениями по случаю его вступления в должность.

В своем послании глава Туркменистана пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также прогресса и процветания – дружественному австрийскому народу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"