Назначен новый представитель Туркменистана при ИКАО

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Соединённых Штатах Америки Оразов Мерет Байрамович назначен представителем Туркменистана при Международной организации гражданской авиации - структуре ООН, которая устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Соответствующий указ подписал 27 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"