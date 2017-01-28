Обсуждены перспективы развития туркмено-таджикского сотрудничества

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января в Ашхабаде завершило двухдневную работу 7-е заседание совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как политическая, торгово-экономическая и культурно-гуманитарная области, сферы ТЭК, транспорта и связи, промышленности и электроэнергетики, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, образования, науки, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"