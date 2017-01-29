На заседании правительства обсуждены важные вопросы государственной жизни

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня мероприятия включала в себя рассмотрение текущего положения дел в сферах ТЭК, промышленности, сельского хозяйства, текстильной индустрии, экологии и охраны окружающей среды, транспорта и связи, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В завершение встречи глава государства утвердил Порядок вывоза за пределы страны государственных наград из драгоценных металлов и подписал постановления "Об утверждении рабочего плана Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Туркменистана на 2017 год", "О проведении в городе Ашхабаде международных тестовых соревнований в 2017 году".

ИП "ТУРКМЕНинформ"