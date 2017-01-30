В Ашхабаде прошла спортивная конференция

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января в Ашхабаде была проведена конференция "Азиада-2017: Здоровье. Воодушевление. Дружба", организованная Государственным комитетом по спорту и Национальным олимпийским комитетом Туркменистана.

Работа форума была организована в 3 тематических секциях, посвященных спортивным преобразованиям в Туркменистане и мировому опыту, инновационным технологиям в спорте высших достижений, а также роли Азиады-2017 в развитии туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"