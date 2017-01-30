В Ашхабаде прошло национальное первенство по фехтованию

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января в Ашхабаде в одноименном спорткомплексе завершился чемпионат Туркменистана по фехтованию, в рамках которого проводились состязания мастеров сабли, шпаги и рапиры, как мужчин, так и женщин.

Среди саблистов лучшими по итогам соревнований стал ашхабадцы Сердар Байрамов и Айлар Мухаммедвалеева.

В женских поединках на шпагах и рапирах первенствовала представительница столицы Менли Гоюнлыева, в мужских - Ахмед Агаев и Вячеслав Воронин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"