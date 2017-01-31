Туркменский лидер вернулся из поездки в Ахалский велаят

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят, предпринятую с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона.

Программа визита главы государства включала в себя посещение строительной площадки завода по производству бензина из природного газа в Овадандепе, осмотр сельхозугодий, общение с дайханами и рабочими, после чего туркменский лидер вернулся в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"