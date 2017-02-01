В Ашхабаде пребывает с визитом глава Энергетической хартии

В Ашхабаде пребывает с визитом глава Энергетической хартии01.02.2017 22:08
АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан прибыл с рабочим визитом Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак. Визит был предпринят в рамках предстоящего председательства Туркменистана в организации и подготовки к 28-й сессии Конференции Энергетической Хартии в Ашхабаде.
31 января глава Энергетической хартии был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и посетил внешнеполитическое ведомство страны.
В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития.
ИП "ТУРКМЕНинформ"