В Ашхабаде пребывает с визитом глава Энергетической хартии

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан прибыл с рабочим визитом Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак. Визит был предпринят в рамках предстоящего председательства Туркменистана в организации и подготовки к 28-й сессии Конференции Энергетической Хартии в Ашхабаде.

31 января глава Энергетической хартии был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и посетил внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"