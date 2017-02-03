Глава МИД Туркменистана провел встречу с координатором ООН

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Туркменистане Еленой Пановой.

Встреча была посвящена рассмотрению текущего состояния и актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества, возможностей реализации новых совместных проектов в сферах безопасности, социально-экономического и гуманитарного развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"