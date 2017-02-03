В Ашхабаде обсудили вопросы развития сотрудничества на Каспии

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде завершилась двухдневная встреча по подготовке проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами (Туркменистаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Азербайджаном), организованная Министерством иностранных дел и Министерством экономики и развития и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана.

В ходе переговоров стороны провели обмен мнениями по отдельным статьям соглашения, посвященным социально-экономическим аспектам развития сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"