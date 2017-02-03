Глава МИД Туркменистана принял послов ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии

АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с Чрезвычайными и Полномочными Послами Объединенных Арабских Эмиратов Хасаном Абдалла аль Адаб аль Заоуруни, Государства Катар Халифой бин Ахмад аль-Сувайди и Саудовской Аравии Хамидом Файсалом аль-Сехли.

В ходе проведенных встреч глава внешнеполитического ведомства и его гости обсудили текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям, ход реализации существующих договоренностей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"