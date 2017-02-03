Глава государства заслушал отчеты силовиков

АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Государственного совета безопасности.

Мероприятие было посвящено отчетам руководителей военных и правоохранительных ведомств по итогам деятельности вверенных им структур за первый месяц текущего года и ходе работы по укреплению обороноспособности страны, улучшению материально-технической базы Вооруженных Сил и служебно-бытовых условий военнослужащих.

ИП "ТУРКМЕНинформ"