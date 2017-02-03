В МИД Туркменистана обсуждены вопросы подготовки к президентским выборам

В МИД Туркменистана обсуждены вопросы подготовки к президентским выборам03.02.2017 13:21
АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила пребывающая с визитом в Ашхабаде миссия наблюдателей за ходом подготовки к предстоящим 12 февраля в Туркменистане выборам главы государства от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
В ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему голосованию и запланирован ряд встреч и мероприятий миссии в Туркменистане.
ИП "ТУРКМЕНинформ"