В МИД Туркменистана обсуждены вопросы подготовки к президентским выборам

АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила пребывающая с визитом в Ашхабаде миссия наблюдателей за ходом подготовки к предстоящим 12 февраля в Туркменистане выборам главы государства от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему голосованию и запланирован ряд встреч и мероприятий миссии в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"