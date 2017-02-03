Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Индонезией

АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии (с резиденцией в Тегеране, Иран) Октавино Алимудин.

Целью встречи явилось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития партнерства по таким приоритетным направлениям, как политика, международное сотрудничество, экономика и торговля, ТЭК, образование, спорт, туризм.

ИП "ТУРКМЕНинформ"