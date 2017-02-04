В Ашхабаде прошли переговоры по вопросам развития туркмено-палестинского сотрудничества

В Ашхабаде прошли переговоры по вопросам развития туркмено-палестинского сотрудничества04.02.2017 11:09
АШХАБАД, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 февраля глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с временным поверенным в делах Палестины Муханнадом аль-Хамоури.
Встреча была посвящена рассмотрению текущего состояния и актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах образования, культуры, спорта и туризма.
ИП "ТУРКМЕНинформ"