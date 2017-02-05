Посол Израиля посетил туркменское внешнеполитическое ведомство

Посол Израиля посетил туркменское внешнеполитическое ведомство05.02.2017 15:15
АШХАБАД, 5 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 февраля МИД Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Ицхак Кармель Каган. Его принял глава внешнеполитическоего ведомства Рашид Мередов.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-израильского сотрудничества в политической, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, вопросы углубления межмидовского взаимодействия.
ИП "ТУРКМЕНинформ"