Парламент Туркменистана рассмотрел очередные проекты законов

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 февраля депутаты Меджлиса Туркменистана провели очередное, 18-е заседание, которое было посвящено рассмотрению проектов законов и нормативно-правовых актов.

В частности, парламентарии обсудили и одобрили законопроекты "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "Об архитектурной деятельности", "Об аренде", "О сборе, сохранении и рациональном использовании генетических ресурсов культурных растений", "О Государственном протоколе" в новой редакции, "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях", "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане", "О внесении изменений и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "Об общественных объединениях", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об органах внутренних дел Туркменистана", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О гражданской обороне", "О внесении изменения в Закон Туркменистана "Об организации и проведении в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в городе Ашхабаде", "О внесении изменения в Кодекс Туркменистана "О земле", "О внесении дополнений и изменения в Закон Туркменистана "О миграции", "О признании утратившим силу Закон Туркменистана "Об арчынах".

ИП "ТУРКМЕНинформ"