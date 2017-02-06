Для гостей Азиады закупят новые автобусы

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о закупке партии новых автобусов, которые будут использоваться для перевозки гостей и граждан страны в период проведения предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В частности, будет закуплено 40 больших автобусов марки "Yutong ZK6122Н9", 50 автобусов среднего класса марки "Yutong ZK6729D", запасные части и расходные материалы для них производства компании "Zhengzhou Yutong Bus Co., LTD" (КНР) и 50 микроавтобусов марки "Toyota Hiace", 200 легковых автомобилей марки "Toyota Corolla", запасные части и расходные материалы для них производства компании "Toyota Central Asia FZE" (ОАЭ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"