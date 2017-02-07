Посол Бангладеш в Туркменистане посетил Ашхабад

АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля во внешнеполитическое ведомство Туркменистана нанес визит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бангладеш (с резиденцией в Тегеране, Иран) Маджбур Рахман Буян.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, экономической и культурной областях, сферах электроэнергетики, транспорта и нефтехимической промышленности, углубления межмидовского взаимодействия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"