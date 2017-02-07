Туркменистанцы знакомятся с культурой Ирана

АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля в Ашхабаде во Дворце мукамов Государственного культурного центра была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Ирана в Туркменистане, для участия в которых в страну прибыла делегация деятелей культуры и искусства ИРИ во главе с руководителем Организации культуры и исламских связей Исламской Республики Иран Абузаром Эбрахими Торкаманом.

В рамках культурной акции пройдут концерты, выставка произведений декоративно-прикладного искусства, кинопоказ, кукольное представление для детей, а также гости ознакомятся с культурно-историческими достопримечательностями Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"